Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Sabrina: Ihre beste Freundin ging mit den Eltern zurück nach Kroatien

SAT.1Staffel 5Folge 2
Sabrina: Ihre beste Freundin ging mit den Eltern zurück nach Kroatien

Sabrina: Ihre beste Freundin ging mit den Eltern zurück nach KroatienJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 2: Sabrina: Ihre beste Freundin ging mit den Eltern zurück nach Kroatien

45 Min.Ab 12

Sabrina (26) lernte 1995 ihre beste Freundin Rozalija (26) kennen. Doch kurz nach der Einschulung ging das Mädchen mit seinen Eltern zurück nach Kroatien, der Kontakt brach ab. Kann Julia die jungen Frauen wieder vereinen? Auch John (59) hat einen Suchauftrag für Julia: Er vermisst seine Kinder Tracy (38) und Andrew (35). Seine Ex-Frau verwehrte ihm nach der Trennung jeden Kontakt mit den beiden und nahm sie schließlich mit nach England.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen