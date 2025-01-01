Zum Inhalt springenBarrierefrei
Suche nach der unbekannten Mutter: Julia ist Daniels letzte Hoffnung

SAT.1Staffel 5Folge 4
45 Min.Ab 12

Daniel (25) wird direkt nach der Geburt von seiner Mutter weggegeben und adoptiert. Er kennt weder ihren Namen, noch weiß er, warum sie ihn nicht selbst aufgezogen hat. Julia ist Daniels letzte Hoffnung. Auch Helena (62) setzt auf die Hilfe von Julia Leischik. Sie möchte wissen, was aus ihren Geschwistern Paul (69), Pauline (65) und Michael (60) geworden ist. 1980 brach der Kontakt ab, nachdem Helena, die in einer Pflegefamilie aufwuchs, sie endlich wiedergefunden hatte.

SAT.1
