Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 1: Save Water, trink Sprudel
48 Min.Ab 6
Wir treffen wieder auf den Käsemillionär Roland Ludomirska, er will mehr Fokus auf die Familie legen. Nadja Ondrusik hat einen Geschäftstermin in Tirol, sie versucht zwischen Skigebiet-Betreibern aus Osteuropa und Österreich zu vermitteln. Neu dabei: OnlyFans Model und Reality-TV-Sternchen Sabrina Wlk. Mit ihrem Freund Alexander Sattler führt die Wiener Barbie ein Luxusleben in bester Innenstadtlage in Wien. Außerdem wieder mit dabei: Multiunternehmer Chris Steiner.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4