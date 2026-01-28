Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Böse Überraschungen und Shoot für Food

PULS 4Staffel 2Folge 2
Böse Überraschungen und Shoot für Food

Böse Überraschungen und Shoot für FoodJetzt kostenlos streamen

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Folge 2: Böse Überraschungen und Shoot für Food

50 Min.Ab 6

Österreichs größte FitnessFood-Bloggerin Carina Baier aka Carina Berry feiert ihren Einstand. Bevor Carina ihren Liebsten Alberto auf Bali trifft, produziert sie mit ihrer Familie noch schnell ein Reel. Netzwerkerin Nadja Ondrusik und ihr Partner Jürgen Peindl sind auf einer feuchtfröhlichen Spritztour durch die Champagne. Auf der Party anlässlich ihres 27. Geburtstages droht bei Sabrina Wlk die Stimmung zu kippen. Roland Ludomirska ziehts aus der Grünen Steiermark an den Wörthersee.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Junges Geld - Uns gehört die Welt
PULS 4
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Alle 2 Staffeln und Folgen