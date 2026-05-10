Staffel 5Folge 3vom 10.05.2026
Mum, Mut und MissgunstJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 3: Mum, Mut und Missgunst
44 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Sandi und ihre Tochter Francesca definieren eine spezielle Beziehung, festgehalten durch ein Tattoo. Dieses erste Tattoo soll nun erneuert werden und die Beziehung versüßen. Außerdem liefern sich Garry und Jake einen Wettstreit.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4-5: MTV Germany