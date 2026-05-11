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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 5Folge 4vom 11.05.2026
Beste Freinde

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Just Tattoo Of Us

Folge 4: Beste Freinde

44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Millies und Jordans Freundschaft steht auf dem Spiel und bei der Enthüllung der Tattoos geht einiges schief. Des Weiteren hat Angel eine wichtige Botschaft an ihren Freund Sonny und die Brüder Connor und Liam gehen mit ihren Scherzen zu weit.

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