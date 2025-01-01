K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Gut versichert
23 Min.Ab 12
Ein Juwelier wird mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Die brutale Vorgehensweise des Raubes spricht für ein bekanntes Duo aus Osteuropa. Die Kommissare vom K11 sind ihnen dicht auf den Fersen, als sich plötzlich eine neue Spur ergibt: Der Juwelier selbst ist hoch verschuldet, aber gut versichert - hat er den Raub inszeniert?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
