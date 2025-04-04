K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Tödliche Autopanne
23 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Eine junge Frau bleibt nachts auf einer verlassenen Landstraße mit dem Auto liegen. Sie benachrichtigt den Abschleppdienst und wartet allein auf Hilfe. Als der Pannenhelfer eintrifft, ist sie tot. Mit letzter Kraft hat das Opfer den Kommissaren eine mysteriöse Zahlenkombination hinterlassen - ein Hinweis auf ihren Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1