Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Würstchen mit Gier

SAT.1Staffel 9Folge 20vom 03.04.2025
Würstchen mit Gier

Würstchen mit GierJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Würstchen mit Gier

23 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Makaberer Mord in einer Pommes-Bude: Ein 33-jähriger Mann wurde brutal erschlagen und verunstaltet. Der Mörder hat der Leiche Würstchen in den Mund gestopft. Doch wer hat das Opfer so sehr gehasst? Der Tote war ein ehemaliger Banker und hat mit riskanten Finanzspekulationen viele Menschen in den Ruin getrieben. Die Liste der potenziellen Täter ist lang ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen