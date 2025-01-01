K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Ausgetankt
22 Min.Ab 12
Die Tochter eines Geschäftsinhabers wird ermordet. Hauptverdächtiger ist der Pächter der gegenüberliegenden Tankstelle: Beide Parteien sind seit Jahrzehnten verfeindet. Am Tatort finden die Kommissare vom K11 zudem ein wichtiges Beweisstück: einen positiven Schwangerschaftstest der Toten. Wer wollte die werdende Mutter beseitigen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
