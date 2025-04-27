Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 9 Folge 102 vom 27.04.2025
23 Min. Folge vom 27.04.2025 Ab 12

Kommissar Grass wacht nach einem Polizeiseminar völlig verkatert in einem Hotelzimmer auf - zusammen mit seiner Kollegin Alexandra Rietz. Er kann sich an nichts erinnern. Und es kommt noch schlimmer: Während der Kommissar mit seinen fehlenden Erinnerungen kämpft, wird im benachbarten Zimmer die Leiche einer jungen Frau gefunden ...

