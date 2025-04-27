Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 103vom 27.04.2025
Folge 103: Coming Out

22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Mordanschlag auf einen Familienvater: Mitten in der Nacht wird der 40-jährige Geschäftsmann auf einem Parkplatz brutal zusammengeschlagen. Er war von einer Geschäftsreise auf dem Weg nach Hause. Das Seltsame: Er hätte nur noch 15 Minuten nach Hause gebraucht ...

