K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Liebesbeweis

SAT.1Staffel 9Folge 105vom 29.04.2025
23 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Der Ehemann und Familienvater Peter J. hat panische Angst. Seine Ehefrau, die seit drei Wochen im Ausland arbeitet, meldet sich nicht mehr. Der Kontakt ist vor vier Tagen plötzlich abgerissen. Die Kommissare vom K11 arbeiten unter Hochdruck mit den ausländischen Behörden zusammen. Doch dann die unerwartete Wendung: Die Frau hat Deutschland nie verlassen. Was ist der jungen Mutter passiert?

