K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexfalle Großmarkt

SAT.1Staffel 9Folge 106vom 19.04.2022
Sexfalle Großmarkt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 106: Sexfalle Großmarkt

23 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12

Eine grotesk geschminkte Frau wird in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Sie wurde brutal vergewaltigt. Ein Tag später der nächste Übergriff. Wieder wird eine junge Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt. Nur durch Glück überlebt sie, ist aber so traumatisiert, dass sie nicht sprechen kann. Auch ihr Gesicht ist über und über mit grellem Lippenstift beschmiert. Die Tat eines Psychopathen?

