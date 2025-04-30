Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Teures Vergnügen

SAT.1Staffel 9Folge 108vom 30.04.2025
Teures Vergnügen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Teures Vergnügen

22 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Eine junge Frau wird erschlagen in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Schnell wird klar, dass sie eine Prostituierte war und im Hotel nach Freiern suchte. Ihr letzter Kunde, ein wohlhabender Geschäftsmann, gerät unter Mordverdacht. Doch welchen Grund hätte er gehabt, die Frau umzubringen?

