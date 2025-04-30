K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Teures Vergnügen
22 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Eine junge Frau wird erschlagen in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Schnell wird klar, dass sie eine Prostituierte war und im Hotel nach Freiern suchte. Ihr letzter Kunde, ein wohlhabender Geschäftsmann, gerät unter Mordverdacht. Doch welchen Grund hätte er gehabt, die Frau umzubringen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
