K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Schwerer Fall für Naseband
22 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen stürzt aus dem Fenster seiner Wohnung - sie ist sofort tot. War es Selbstmord oder hat sie jemand kaltblütig aus dem Fenster gestoßen? Als Kommissar Naseband am Unglücksort eintrifft, der Schock: Der Kommissar kennt die Mutter des toten Mädchens. Ein schwerer Fall für Michael Naseband ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
© SAT.1