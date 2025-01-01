Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schwerer Fall für Naseband

SAT.1Staffel 9Folge 109
Schwerer Fall für Naseband

Schwerer Fall für NasebandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 109: Schwerer Fall für Naseband

22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen stürzt aus dem Fenster seiner Wohnung - sie ist sofort tot. War es Selbstmord oder hat sie jemand kaltblütig aus dem Fenster gestoßen? Als Kommissar Naseband am Unglücksort eintrifft, der Schock: Der Kommissar kennt die Mutter des toten Mädchens. Ein schwerer Fall für Michael Naseband ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen