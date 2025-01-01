Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die tote Tante Emma

SAT.1Staffel 9Folge 11
Folge 11: Die tote Tante Emma

22 Min.Ab 12

Eine Kioskbesitzerin wird tot aufgefunden. Die alte Frau wurde erstochen, aber nicht mit einem Messer. Für die Kommissare bleibt die Tatwaffe ein Rätsel, aber nicht das Motiv. Das Opfer hatte in der Lotterie gewonnen und war reich. Ihr nichtsnutziger Sohn dagegen hat große finanzielle Probleme und der Mord an seiner Mutter lässt ihn völlig kalt: Hat er kaltblütig gemordet, um seine Schulden zu tilgen?

