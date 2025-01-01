K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Die tote Tante Emma
22 Min.Ab 12
Eine Kioskbesitzerin wird tot aufgefunden. Die alte Frau wurde erstochen, aber nicht mit einem Messer. Für die Kommissare bleibt die Tatwaffe ein Rätsel, aber nicht das Motiv. Das Opfer hatte in der Lotterie gewonnen und war reich. Ihr nichtsnutziger Sohn dagegen hat große finanzielle Probleme und der Mord an seiner Mutter lässt ihn völlig kalt: Hat er kaltblütig gemordet, um seine Schulden zu tilgen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1