K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiges Brautkleid

SAT.1Staffel 9Folge 113vom 02.05.2025
Folge 113: Blutiges Brautkleid

23 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12

Mit einer Stichwunde im Rücken wird die attraktive Besitzerin eines Brautladens aufgefunden. Das Band der Überwachungskamera wurde gestohlen, die Kasse ausgeraubt. Alles deutet auf einen Raubmord hin. Ein verdächtiger Junkie wird festgenommen. Bei ihm finden die Kommissare auch das fehlende Überwachungsband. Doch was sie darauf zu sehen bekommen, glauben sie selbst kaum ...

