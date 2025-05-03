Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Anruf nach Mitternacht

SAT.1Staffel 9Folge 116vom 03.05.2025
Anruf nach Mitternacht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 116: Anruf nach Mitternacht

23 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Eine junge Frau ruft völlig verzweifelt in einer Radiosendung an. Sie wurde vergewaltigt und kennt den Täter, will aber seinen Namen nicht nennen. Am nächsten Morgen wird sie brutal ermordet in einem Hinterhof gefunden ...

