K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Anruf nach Mitternacht
23 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Eine junge Frau ruft völlig verzweifelt in einer Radiosendung an. Sie wurde vergewaltigt und kennt den Täter, will aber seinen Namen nicht nennen. Am nächsten Morgen wird sie brutal ermordet in einem Hinterhof gefunden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1