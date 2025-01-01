K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Alslebens Albtraum
22 Min.Ab 12
Können Tote auferstehen? Der Pathologe Christian Alsleben glaubt, einen alten Freund gesehen zu haben, der vor zwei Jahren bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist. Fest davon überzeugt, dass sein Freund noch lebt, sucht er dessen Familie auf. Alte Wunden werden aufgerissen und dunkle Geheimnisse aufgedeckt - bis endlich die Wahrheit ans Licht kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1