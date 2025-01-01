Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Alslebens Albtraum

SAT.1Staffel 9Folge 117
Alslebens Albtraum

Alslebens AlbtraumJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 117: Alslebens Albtraum

22 Min.Ab 12

Können Tote auferstehen? Der Pathologe Christian Alsleben glaubt, einen alten Freund gesehen zu haben, der vor zwei Jahren bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist. Fest davon überzeugt, dass sein Freund noch lebt, sucht er dessen Familie auf. Alte Wunden werden aufgerissen und dunkle Geheimnisse aufgedeckt - bis endlich die Wahrheit ans Licht kommt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen