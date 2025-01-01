Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexintrigen auf dem Bauernhof

SAT.1Staffel 9Folge 118
Sexintrigen auf dem Bauernhof

Sexintrigen auf dem BauernhofJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 118: Sexintrigen auf dem Bauernhof

23 Min.Ab 12

Doppelmord auf dem Bauernhof: Ein 55-jähriger Hofbesitzer und eine polnische Saisonarbeiterin werden tot in einer Scheune aufgefunden. Jedoch will keiner der Hofarbeiter etwas von der grausamen Tat bemerkt haben. Doch dann kommen die Kommissare hinter ein Geheimnis: Das männliche Opfer hatte mit vielen seiner jungen Saisonarbeiterinnen kurze Affären. Wurde ihm sein wildes Sexleben zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen