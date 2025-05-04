K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Nicht mit mir!
23 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Mord in der Tiefgarage eines Jugendamts: Eine Mitarbeiterin wird auf dem Weg zu ihrem Wagen von einem Auto erfasst und an einem Betonpfeiler brutal zu Tode gequetscht. Die Ermittlungen führen die Kommissare zum letzten Sorgerechtsfall der Toten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1