K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Ewige Treue
23 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Eine Friseurin liegt erstochen in ihrem Salon. Die Ermittlungen ergeben, dass die junge Frau als Treuetesterin gearbeitet hat. Schnell ist der letzte Sexualpartner des Opfers ausfindig gemacht: ein zukünftiger Bräutigam. Hat er Panik bekommen, dass seine Verlobte von dem Seitensprung erfährt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
