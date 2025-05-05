Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 125vom 05.05.2025
Folge 125: Besessen von Liebe

23 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Eine Kellnerin wird in ihrer Wohnung überfallen, betäubt und brutal entstellt. Der maskierte Täter ritzt ihr das Wort "Hure" in die Stirn. In der Wohnung der jungen Frau finden die Kommissare Minikameras. Jemand hat sie auf Schritt und Tritt beobachtet. Während die Kommissare fieberhaft nach dem verrückten Täter suchen, geht für die junge Frau der Horror weiter.

