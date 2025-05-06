Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Elternliebe

SAT.1Staffel 9Folge 127vom 06.05.2025
Elternliebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 127: Elternliebe

23 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Eine 21-jährige Studentin wird brutal erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden. Die junge Frau hatte eine wilde Partynacht mit ihren Freundinnen hinter sich. Ihr Vater schwört, seine einzige Tochter zu rächen und kommt den Kommissaren bei den Ermittlungen ständig in die Quere.

