K 11 - Kommissare im Einsatz

Beutetiere

SAT.1Staffel 9Folge 129vom 07.05.2025
Folge 129: Beutetiere

23 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Zwei Tage nach seiner Freilassung wird die Leiche eines Ex-Häftlings aus einem Waldsee gefischt. Ganz in der Nähe finden die Kommissare einen blutigen Spaten. Die erste Spur führt zum Zellengenossen des Toten, der wegen Bankraubs einsaß. 400.000 Euro sind seither nicht wieder aufgetaucht. Hat eine tödliche Jagd auf das verschwundene Geld begonnen?

