K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Die Schmusekatze
22 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Eine Gerichtsvollzieherin wird tot im Gebüsch einer ärmlichen Wohnanlage gefunden. Die 41-Jährige sollte bei zwei Schuldnern eine Zwangsvollstreckung durchführen. Die arbeitslosen Männer schweigen. Doch die Obduktion liefert einen brisanten Hinweis ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
