K 11 - Kommissare im Einsatz

Eiserne Lady

SAT.1Staffel 9Folge 14vom 01.04.2025
Eiserne Lady

Eiserne LadyJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 14: Eiserne Lady

22 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Ein Fernfahrer wird nachts vor einer Truckerpension erschlagen. Die Pächterin der benachbarten Pension steht sofort unter Verdacht. Sie und ihr Sohn sollen schon einige krumme Dinger abgezogen haben, um dem Ruf der Konkurrenz zu schaden. Doch würden sie so weit gehen und für mehr Kundschaft sogar morden?

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

