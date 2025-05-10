Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zweiter Frühling

SAT.1Staffel 9Folge 140vom 10.05.2025
Folge 140: Zweiter Frühling

21 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Der 32-jährige Philip wird von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger brutal zusammengeschlagen. Noch bevor die Kommissare am Tatort ankommen, erliegt der Mann seinen schweren Verletzungen. Verdächtige sind schnell gefunden: Eine Bande Jugendlicher macht den Bahnhof unsicher, verkauft Drogen und pöbelt Leute an. Ist einer von ihnen der Mörder?

SAT.1
