K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1452: Die heimliche Zeugin
23 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Ein junges Model verschwindet spurlos. Die Kommissare finden in der Wohnung des Mädchens ein Messer und ein T-Shirt - beides gut versteckt und blutverschmiert. Für die Kommissare vom K11 beginnt eine komplizierte Ermittlung im knallharten Modelbusiness ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
© SAT.1