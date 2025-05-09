K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1502: Damenwahl
23 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Ein Tanzlehrer liegt tot in seiner Wohnung. In seinem Kopf steckt der Absatz eines Damenschuhs. Die Kommissare vermuten den Mörder im Umfeld der Tanzschule und ermitteln verdeckt. Dort stolpern sie über Intrigen und Affären. Kommissarin Rietz kam dem Täter bereits gefährlich nah ...
