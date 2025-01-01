Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Freundschaft

23 Min.Ab 12

Ein Jogger findet am frühen Morgen die Leiche von Nils auf einer Bank im Park. Der Täter hat seine Spuren gut verwischt: Am Tatort gibt es keine Hinweise - und auch die Obduktion der Leiche bringt die Kommissare vom K11 nicht weiter. Erst als Sie die Vergangenheit des Toten durchleuchten wird ihnen Einiges klar ...

