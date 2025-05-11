K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1509: Tödliche Heilung
23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Die Esoterikerin Rena wird in ihrer Praxis tot aufgefunden. Die Kommissare vom K11 vermuten den Täter im Patientenkreis der Toten. Die selbsternannte Wunderheilerin hat sich am Leid anderer Leute bereichert. Egal ob Krebs, Aids oder Leukämie - angeblich konnte die Tote alles heilen, aber natürlich nur, wenn das Geld stimmte. Hat es die Scharlatanin zu weit getrieben?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1