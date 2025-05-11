K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1510: Der Nagel zum Sarg
23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Die Besitzerin eines Nagelstudios ist spurlos verschwunden. Ihr kleiner Hund wurde erschlagen und das Studio verwüstet. Die Kolleginnen der Frau sind sich sicher, dass ihr neuer Freund dahinter steckt. Und tatsächlich: Die Kommissare finden die Vermisste bei ihm - tot. Sie überraschen den Mann, als er gerade die Leiche beseitigen will. Der Mordfall scheint gelöst, doch leider haben die Kommissare ein winziges Detail übersehen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1