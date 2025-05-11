Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine folgenschwere Affäre

SAT.1Staffel 9Folge 1511vom 11.05.2025
Eine folgenschwere Affäre

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1511: Eine folgenschwere Affäre

23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Eine junge Frau wird in ihrem eigenen Haus erschlagen aufgefunden. Das Wohnzimmer ist verwüstet und Wertgegenstände fehlen. Alles deutet darauf hin, dass die Frau einen Einbrecher überrascht hat. Die Kommissare können schon bald einen Verdächtigen festnehmen. Der gibt den Einbruch auch zu, doch seine Aussage lässt den Fall in einem völlig anderen Licht erscheinen. Denn offensichtlich war die Frau schon vor dem Einbruch tot.

