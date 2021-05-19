K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1513: Anwalt der Armen
21 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12
Ein sozial engagierter Anwalt wird gewaltsam entführt. Seine schwangere Ehefrau ist panisch vor Sorge. Ihr Mann hat sich beruflich viele Feinde gemacht und bekam regelmäßig Drohbriefe.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1