K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1513: Anwalt der Armen
21 Min.Ab 12
Ein sozial engagierter Anwalt wird gewaltsam entführt. Seine schwangere Ehefrau ist panisch vor Sorge. Ihr Mann hat sich beruflich viele Feinde gemacht und bekam regelmäßig Drohbriefe. Jetzt ist er spurlos verschwunden. Eine Lösegeldforderung bleibt jedoch noch aus. Kurze Zeit später wird die Ehefrau zu Hause von einem Schlägertrupp überrascht. Wer hat es auf die Familie abgesehen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1