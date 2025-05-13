Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Loverboy

SAT.1Staffel 9Folge 1514vom 13.05.2025
Loverboy

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1514: Loverboy

22 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Mord auf dem Schulhof: Die 17-jährige Alena wird nach dem Unterricht brutal angegriffen und erwürgt. Die Kommissare vom K11 befragen Freunde und Mitschüler der Toten, doch keiner hat etwas gesehen oder gehört. Das Opfer war laut Aussagen ein sehr ruhiges und unscheinbares Mädchen. Aber nach und nach bröckelt die Fassade des unbefleckten Mauerblümchens ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

