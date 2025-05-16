Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1517vom 16.05.2025
21 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Eine junge Iranerin verschwindet kurz vor ihrer Hochzeit spurlos. Ihre Eltern befürchten, dass sie entführt worden ist. Doch im Laufe der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf diverse Familiengeheimnisse, die das Geschehen in ein neues Licht rücken. Der heimliche Ex-Freund der Vermissten spricht von einer bevorstehenden Zwangsheirat, der Verlobte hingegen von echter Liebe! Ist die Frau geflohen oder hat sie jemand in seiner Gewalt?

SAT.1
