K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 1518vom 14.05.2025
23 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Ein anonymer Anrufer informiert die Kommissare vom K11 über einen Leichenfund. In einem einsamen Industriegebiet finden sie die 18-jährige Elena tot auf. Die junge Frau wurde erwürgt. Was machte die Tote nachts auf dem Gelände, und wer ist der geheimnisvolle Anrufer?

