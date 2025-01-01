Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Kurierfahrt

SAT.1Staffel 9Folge 1519
Tödliche Kurierfahrt

Tödliche KurierfahrtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1519: Tödliche Kurierfahrt

21 Min.Ab 12

Die erste Tour am Morgen endet für einen Fahrradkurier tödlich - der Mann überschlägt sich mehrmals und bricht sich das Genick. War das nur ein tragischer Unfall? Die Kommissare vom K11 haben da ihre Zweifel. Sie lassen sämtliche Unfallspuren analysieren, das Fahrrad von einem Spezialisten überprüfen und befragen mögliche Zeugen. Doch erst als die Fracht des Kuriers bekannt wird, beginnt die Spur heiß zu werden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen