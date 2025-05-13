Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wer tief genug gräbt

SAT.1Staffel 9Folge 1521vom 13.05.2025
Wer tief genug gräbt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1521: Wer tief genug gräbt

23 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Eine junge Frau verschwindet spurlos. Nach ersten Ermittlungen gibt es plötzlich ein Lebenszeichen von ihr: eine SMS, in der sie schreibt, dass sie in Spanien sei. Ihre Mutter ist überglücklich, doch die Kommissare misstrauen der Fährte. Plötzlich wird in einem Waldstück eine Leiche gefunden. Bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen der Ermittler?

