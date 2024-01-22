K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1522: Doppeltes Spiel
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Eine Metzgersfrau ist krank vor Sorge: Ihr Ehemann ist spurlos verschwunden. Die verzweifelte Frau sucht Hilfe bei den Kommissaren. Dann der Schock: Ihr Mann wurde ermordet aufgefunden - auf einem Straßenstrich, in Frauenkleidern ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1