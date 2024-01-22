Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppeltes Spiel

SAT.1Staffel 9Folge 1522vom 22.01.2024
Doppeltes Spiel

Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1522: Doppeltes Spiel

22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Eine Metzgersfrau ist krank vor Sorge: Ihr Ehemann ist spurlos verschwunden. Die verzweifelte Frau sucht Hilfe bei den Kommissaren. Dann der Schock: Ihr Mann wurde ermordet aufgefunden - auf einem Straßenstrich, in Frauenkleidern ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen