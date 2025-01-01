Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wo ist Papa

SAT.1Staffel 9Folge 1523
Folge 1523: Wo ist Papa

22 Min.Ab 12

Ein treuer Ehemann und liebevoller Vater von fünf Kindern verschwindet spurlos. Seine besorgte Ehefrau verständigt die Polizei. Die Kommissare glauben aber, dass der Mann nur seinem tristen Alltag entfliehen wollte und davongelaufen ist. Übersehen die Ermittler dabei ein Verbrechen?

