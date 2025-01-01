K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1523: Wo ist Papa
22 Min.Ab 12
Ein treuer Ehemann und liebevoller Vater von fünf Kindern verschwindet spurlos. Seine besorgte Ehefrau verständigt die Polizei. Die Kommissare glauben aber, dass der Mann nur seinem tristen Alltag entfliehen wollte und davongelaufen ist. Übersehen die Ermittler dabei ein Verbrechen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1