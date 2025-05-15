K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1526: Neben der Spur
21 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Als die Kommissare vom K11 dieses Mal zu einem Tatort gerufen werden, ist es für sie alles andere als Routine. Ein Kollege von ihnen wurde auf offener Straße erschossen und ausgeraubt. Der Täter hat außerdem Beweismaterial gestohlen, das der Tote bei einem anderen Tatort gesichert hatte. Für die Kommissare keine leichte Aufgabe: Um den Mörder ihres Kollegen zu finden, müssen sie gleich zwei Fälle aufklären ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1