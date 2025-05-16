K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1528: Tödlicher Verzicht
23 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Leon überfährt im Alkoholrausch ein vierjähriges Mädchen. Fünf Jahre Gefängnisaufenthalt haben sein Leben verändert. Er schreibt ein Buch und lebt anständig. Als er aus dem Gefängnis entlassen wird, feiert er seinen Erfolg als Autor. Doch das Glück währt nicht lange: Er wird kaltblütig ermordet. Hat jemand den Tod des kleinen Mädchens gerächt?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1