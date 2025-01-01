Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

No Sex

SAT.1Staffel 9Folge 1529
No Sex

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1529: No Sex

21 Min.Ab 12

Ein Pornoproduzent wird in seinem Studio brutal erschlagen. Halbnackt liegt er in der Filmkulisse seines letzten Streifens. Der Sohn des Opfers verdächtigt die biedere Hausfrau und Feministin Hannelore T., die den Produzenten mit allen Mitteln ruinieren wollte. Als ein uraltes Pornovideo auftaucht, zeigt sich: Die Hausfrau hatte ein noch viel besseres Motiv ...

